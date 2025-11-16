پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شوش گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از ۳۷۰ هزار تن ذرت علوفهای از مزارع این شهرستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز بهرامیان اظهار داشت: در فصل تابستان گذشته، سطح زیرکشت ذرت علوفهای در شهرستان به ۱۰ هزار و ۶۱۸ هکتار رسیده و عملیات برداشت از اوایل آبانماه آغاز شده است.
وی با بیان اینکه برداشت ذرت علوفهای از مزارع شهرستان به مراحل پایانی خود نزدیک میشود و طبق آخرین گزارشها، تاکنون برداشت این محصول از بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ هکتار برداشت شده است، افزود: پیشبینی میشود از این سطح، بیش از ۳۷۰ هزار تن ذرت علوفهای برداشت شود.
بهرامیان تصریح کرد: با احتساب کشت بهاره ذرت علوفهای که در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار تن محصول به همراه داشته است، میزان تولید سالانه شوش به نزدیک نیممیلیون تن میرسد؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این منطقه در تولید و فرآوری ذرت علوفهای است و میتواند یک زنجیره از تولید به مصرف ایجاد کند.
مدیر جهاد کشاورزی شوش با اشاره به ظرفیتهای جانبی شهرستان در زمینه فرآوری، بیان داشت: در حال حاضر، ۶ مرکز سیلاژ علوفه در شهرستان فعال هستند که با ظرفیتی بیش از ۵۰ هزار تن فعالیت میکنند و قابلیت افزایش این ظرفیت نیز وجود دارد.
وی میگوید: توسعه این مراکز نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی بخش کشاورزی شهرستان خواهد داشت.