شهرداران مسئولیتهای اجتماعی فراتر از حوزه اجرایی دارند
استاندار قزوین در مراسم گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، بر نقش محوری فرهنگ در توسعه همهجانبه تأکید کرد و از فرمانداران و شهرداران خواست تا در امور فرهنگی و اجتماعی پویاتر عمل کنند.
؛ محمد نوذری پویایی جامعه را منوط به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی خواند و اظهار داشت: نامگذاری هفتهای به این امر در تقویم جمهوری اسلامی، حرکتی ارزشمند است.
نوذری ریشه بسیاری از مشکلات جوامع را در ضعف فرهنگ مطالعه عنوان کرد و افزود: ارتقاء این فرهنگ باید از سطح خانوادهها آغاز شود.
وی با اشاره به پیشینه غنی استان قزوین، تصریح کرد: بسیاری از اندیشمندان، متفکران و افراد تأثیرگذار کشور از این استان برخاستهاند که همگی در امر تحقیق، پژوهش و مطالعه فعال بودهاند.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم نقشآفرینی فعالتر مسئولین محلی در حوزه فرهنگ تأکید کرد و گفت: فرمانداران و شهرداران باید در امور فرهنگی و اجتماعی پویاتر عمل کنند.
نوذری با بیان اینکه شهرداران تنها مسئول حوزههای اجرایی نیستند، تأکید کرد که ورود به مباحث اجتماعی از وظایف اساسی آنها به شمار میرود.
وی مصادیقی، چون آسیبهای اجتماعی، کتاب، کتابخانه، موسیقی و نشاط اجتماعی را از جمله دغدغههای اصلی شهرداران برشمرد.
قافله باشی سرپرست کتابخانههای عمومی قزوین هم کتابخانه سیار را سفیر دانایی برشمرد و اظهارداشت: قزوین یک شهر دانشگاهی است و با توجه به این موضوع ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در این استان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.