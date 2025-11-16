به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی فیروزه گفت: شهرستان فیروزه دارای سیزده واحد پرورش مرغ گوشتی فعال است که در هر دوره ۳۵۳ هزار قطعه مرغ گوشتی تولید می‌کنند.

حسن کلیدری افزود: در این مدت حدود یک میلیون و صد و چهل و چهار هزار قطعه جوجه‌ریزی در این واحد‌ها انجام و از این میزان، ۴۲۳۸ تن گوشت مرغ روانه بازار شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال نیز فعالیت واحد‌های مرغداری شهرستان با ۸۶۵ هزار و ۷۱۰ قطعه جوجه‌ریزی در حال انجام است.