پخش زنده
امروز: -
بیش از ۴۲۰۰ تن گوشت مرغ در ۱۳ واحد مرغداری فعال فیروزه تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی فیروزه گفت: شهرستان فیروزه دارای سیزده واحد پرورش مرغ گوشتی فعال است که در هر دوره ۳۵۳ هزار قطعه مرغ گوشتی تولید میکنند.
حسن کلیدری افزود: در این مدت حدود یک میلیون و صد و چهل و چهار هزار قطعه جوجهریزی در این واحدها انجام و از این میزان، ۴۲۳۸ تن گوشت مرغ روانه بازار شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال نیز فعالیت واحدهای مرغداری شهرستان با ۸۶۵ هزار و ۷۱۰ قطعه جوجهریزی در حال انجام است.