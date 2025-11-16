پخش زنده
تفاهمنامه سه جانبه اداره تعاون، آزموش فنی و حرفهای و آموزش و پرورش استان در راستای حمایت از مهارتآموزی و اشتغال امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان؛ در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک دستگاههای اجرایی و با هدف توانمندسازی اقشار نیازمند و جامعه هدف بهزیستی، تفاهمنامهای سهجانبه میان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل آموزش فنی و حرفهای و اداره کل بهزیستی استان اصفهان به مدت یکسال منعقد شد.
براساس این تفاهمنامه، ادارههای مربوطه در حوزههایی از جمله مشاوره و هدایت شغلی و آموزشی، مهارتآموزی، اشتغال پایدار، توانمندسازی مددجویان و همچنین ظرفیتسازی برای بازاریابی و فروش محصولات جامعه هدف همکاری خواهند کرد.
هدف اصلی این همکاری، تجمیع ظرفیتها برای فراهمسازی مسیرهای مؤثر آموزش و اشتغال گروههای تحت پوشش بهزیستی و حمایت از فعالیتهای توانمندسازانه در استان عنوان شده است.