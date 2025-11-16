به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ،کریم‌الله محبوبی اُناری اظهار کرد: مبلغ محکومیت این ۱۴ محکوم جرایم غیرعمد و مالی افزون بر ۴۸ میلیارد ریال بود که روز گذشته با مشارکت ستاد مردمی دیه استان اردبیل زمینه آزادی آنها فراهم شد.

وی با اشاره به کمک نقدی چهار میلیارد ریالی بانوی خیر اردبیلی مقیم تهران برای آزادی این زندانیان بیان کرد: باقی مانده مبلغ مورد اشاره نیز از محل گذشت شاکیان، آورده مددجویان، اعسار قضایی، تسهیلات بانک‌های عامل و کمک ستاد مردمی دیه کشور تامین شد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل گفت: این مجموعه مردمی تنها کمک به محکومان ناشی از بدهی‌های ناخواسته، حوادث کار و یا تصادف‌های رانندگی را در دستور کار دارد و در حال حاضر نیز پویش «نذر فاطمی» به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با محوریت کمک به آزادسازی زندانیان زن در حال برگزاری است.

وی اضافه کرد: مردم در صورت تمایل به مشارکت در این اقدام خداپسندانه می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب جاری ۵۰۱۲۱۲۱۲۷۰ ستاد دیه اردبیل نزد بانک ملت و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۳۲۳۷۴۷۷ و یا شماره حساب جاری ۰۱۰۴۶۰۲۰۱۱۰۰۹ نزد بانک ملی و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۴۲۹۳ ستاد دیه استان اردبیل واریز کنند.

محبوبی اُناری یادآور شد: ۱۳۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی استان اردبیل با کمک‌های مالی ستاد دیه و خیران و ۶۰ نفر نیز با ارائه مشاوره‌های قضایی و مددکاری اجتماعی در ۶ ماه نخست سال جاری از زندان‌های این استان آزاد شدند.