به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی تقی پور گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در شهرستان دشت آزادگان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس کلانتری ۱۲ این فرماندهی با انجام اقدامات تخصصی سارق حرفه‌ای را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات منسجم، آن را در مخفیگاهش دستگیرکردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان بیان کرد: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهم تعداد ۲ راس گوسفند مسروقه کشف و متهم دستگیر شده پس از انتقال به مقر انتظامی در تحقیقات پلیس به ۲ فقره سرقت احشام در سطح شهرستان اعتراف کرد.

سرهنگ تقی پور با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی، گفت: مخلان نظم و امنیت و هنجارشکنان باید بدانند که این استان جای امنی برای آنها نیست و قاطعانه و به حکم قانون با آنها برخورد خواهیم کرد.