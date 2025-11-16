پخش زنده
معاون تربیت و آموزش ارتش با بیان اینکه تنها راه حفظ کشور از آسیبها، فراگیری آموزشهای صحیح است گفت: یکی از اقدامات دشمنان، ترویج یأس و ناامیدی در میان مردم است که باید با آموزش هدفمند و فرهنگسازی صحیح برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم محمدرضا علیاننژاد، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین اختتامیه نخستین کارگاه آموزشی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ویژه کارکنان ارتش مستقر در غرب کشور که به میزبانی تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه ابوذر نزاجا برگزار شد، با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی عمومی نسبت به مقوله تولید ملی اظهار کرد: آموزش و افزایش آگاهی کارکنان سازمانهای مختلف به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با پدیده قاچاق و صیانت از تولید ملی است.
وی با بیان اینکه یکی از موانع جدی رشد تولید و تحقق شعار سال ۱۴۰۴، پدیده قاچاق است افزود: قاچاق بهمعنای ورود یا خروج غیرقانونی کالاهایی است که عموم مردم از آن استفاده میکنند و این امر آسیبهای جبرانناپذیری به نظام اقتصادی و امنیتی کشور وارد میسازد.
معاون تربیت و آموزش ارتش با اشاره به دشمنیهای آشکار معاندان با نظام اسلامی ایران با بیان اینکه اگر کسی لحظهای در دشمنی معاندان با کشور و منافع ملی تردید کند، باید در عقل خود شک کند بیان کرد: تنها راه حفظ کشور از این آسیبها، فراگیری آموزشهای صحیح و بهکارگیری آن توسط خود ماست.
امیر سرتیپ دوم علیاننژادی با تأکید بر نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت و جلوگیری از قاچاق سلاح و کالا، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات دشمنان، ترویج یأس و ناامیدی در میان مردم است که باید با آموزش هدفمند و فرهنگسازی صحیح برطرف شود.
وی در پایان تصریح کرد: بدترین آسیب برای یک جامعه، عادیسازی رفتارهای غلط و شکستن قبح آن است و در این راستا قاچاق پدیدهای ناپسند و غیرقانونی است و همه ما باید در برابر آن احساس مسئولیت کنیم.