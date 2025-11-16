به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ذاکریان با اشاره به تداوم روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در دولت چهاردهم گفت: مقدار سرمایه مصوب پروژه‌های خارجی از ۲۲۰.۸ میلیون دلار به ۲۶۵.۶ میلیون دلار افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش ۱۶.۸ درصدی در جذب سرمایه‌های بین‌المللی به استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از در دست ساخت بودن ۱۰ پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی در استان خبر داد.

ذاکریان گفت: در یک سال اخیر، ۳۳۰ فرصت شغلی از محل اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان جنوبی ایجاد شده که معادل ۲۳ درصد کل اشتغال ایجادشده در این حوزه است.

به گفته وی ۲۷ درصدی اشتغال در حوزه پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده نقش مؤثر سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گری دولت در توسعه اقتصادی استان و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است.