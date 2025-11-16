پخش زنده
دادستان مرکز خوزستان گفت: اجرای کیفی و کمی طرح پایش زندانیان کلید ساماندهی جمعیت کیفری استان است و باید دادستانها و قضات ناظر زندان این طرح با جدیت دنبال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه شورای معاونین دادستان مرکز استان و بهصورت وبیناری با دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی استان خوزستان برگزار شد، بر ضرورت اجرای کیفی و کمی طرح پایش زندانیان تأکید کرد؛ و اظهار داشت: طرح پایش زندانیان باید با دقت و اهتمام ویژهای اجرایی شود و نتایج حاصل از این طرح به دادستانی استان اعلام گردد.
وی با اشاره به اهمیت نقش قضات ناظر زندان در این طرح، از آنان خواست که با تلاش بیشتر در اجرای این طرح مشارکت فعالی داشته باشند.
خلفیان گفت: دادستانها، بازپرسها و دادیاران باید همکاری لازم را با زندانها داشته باشند تا بتوان با اجرای مؤثر این طرح، گام مؤثری در ساماندهی جمعیت کیفری استان برداشت.
دادستان مرکز خوزستان خاطرنشان کرد: طرح پایش زندانیان یکی از طرحهای محوری دستگاه قضا برای کاهش مشکلات مرتبط با افزایش جمعیت زندانیان است و باید با اولویت در دستور کار قضات قرار گیرد.
وی با تقدیر از مجاهدتها و تلاش همکاران قضایی و اداری دادسراها در خدمات دهی به شهروندان افزود: خط مقدم دستگاه قضا، دادسراها هستند و همواره باید تقویت و حمایت شوند. دادسرای مرکز خوزستان در برخی از شاخصها مورد ارزیابی عملکرد نسبتا مطلوبی داشته، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب تلاش جهادی بیشتری مورد نیاز است.
خلفیان از دادستانها خواست تا با راهکارهای مناسب در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف پروندهها و شکواییههای رسوبی و پروندههای معوق و مسن اقدام کنند و باید از ظرفیتهای شورای حل اختلاف و میانجیگری برای رفع موانع و تسریع در رسیدگیها استفاده کرد.
وی تأکید کرد: برای ارتقای کیفیت خدماتدهی دادسراها نیاز به کار جهادی و برنامهریزی دقیق است.
دادستان مرکز خوزستان در ادامه به برخی تهدیدهای امنیتی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: دشمنان همواره به دنبال ایجاد تنش و اختلافات قومی در میان مردم بودهاند، اما مردم شهیدپرور و ولایتمدار خوزستان با هوشیاری و بصیرت، تمامی نقشههای شوم دشمنان را خنثی کردهاند. خدمت به این مردم افتخاری بزرگ است و باید قدر این خدمت را بدانیم.
در ادامه جلسه، حمید ناصری، معاون دادستان خوزستان، بر ضرورت تحقق دستورالعملهای ابلاغی دادستان کل کشور و تلاش همهجانبه همکاران قضایی و اداری برای ارتقاء عملکرد دادسراها تأکید کرد.
نوروزی، معاون اجرای احکام دادستان خوزستان، در این جلسه نیز ضمن تأکید بر ضرورت اجرای مستمر طرح پایش زندانیان، اظهار داشت: این طرح آثار بسیار مثبتی در ساماندهی جمعیت کیفری استان داشته و اجرای جدیتر آن ضروری است.
در ادامه، مدیرکل زندانهای استان و تعدادی از دادستانهای شهرستانهای خوزستان به ارائه گزارشهایی از وضعیت اجرای طرح پایش زندانیان پرداختند و دیدگاهها و پیشنهادات خود را برای بهبود روند اجرای این طرح مهم مطرح کردند.