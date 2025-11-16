دستگیری۳ متهم سرقت به عنف احشام در سبزوار
۳ متهم سرقت به عنف احشام در سبزوار و شهرستانهای اطراف دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده انتظامی سبزوار گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف احشام در حاشیه شهر سبزوار که توسط سه فرد شرور با بستن دست و پای چوپان اقدام به سرقت گوسفندان با خودروی ۴۰۵ میکردند، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
سرهنگ محمدزاده افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی سبزوار پس ازچندین روز تلاش شبانه روزی و انجام تحقیقات میدانی و به کارگیری یک سری اقدامات تخصصی ۳ متهم را که اهل شهرستان دیگری هستند شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی آنها را در مخفیگاهشان در شهرستان مشهد دستگیر کردند.
وی اظهار داشت: متهمان به ۳ فقره سرقت احشام در سبزوار، یک فقره در چناران، ۲ فقره در بینالود و مشهد اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار با اشاره به شناسایی سه مالخر در این رابطه خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.