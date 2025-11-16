به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان هنگام گشت زنی در منطقه دشت برم، فردی را که اقدام به قطع غیرمجاز سه اصله درخت بلوط کرده بود را شناسایی و دستگیر کردند.

محمدامین بیرامی با بیان اینکه از متخلف یک دستگاه اره برقی کشف شد افزود: پرونده وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع داده شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون افزود: با هرگونه اقدام تخریبی علیه عرصه‌های طبیعی و جنگلی با قاطعیت برخورد می‌شود و حفاظت از درختان بلوط به عنوان نماد زیست بوم زاگرس از اولویت‌های اصلی این سازمان است.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.