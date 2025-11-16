فیلم سینمایی «مجنون» در اکران‌های مردمی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش و ۴۰ هزار مخاطب داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی در اکران‌های مردمی توانسته به فروشی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان برسد و ۴۰ هزار تماشاگر را جذب کند.

بر اساس آمار، اکران‌های مردمی عمار با ثبت ۳۱۴ نوبت نمایش و ۲۰ هزار و ۳۶۱ مخاطب، بیشترین سهم را در میان برگزارکنندگان داشته و فروش این بخش به ۵۹۴ میلیون تومان رسیده است.

استا‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز، فارس، همدان و بوشهر بیشترین آمار اکران‌های مردمی فیلم سینمایی «مجنون» را داشته‌اند.

در کنار آن، اکران‌های سیار «بهمن سبز» نیز با ۲۱۱ اجرای عمومی توانسته‌اند ۱۶ هزار و ۲۱۵ نفر را به تماشای فیلم بنشانند و ۴۹۸ میلیون تومان فروش ایجاد کنند.

همچنین انجمن سینمای جوانان ایران با ۲۸ اکران و ۲ هزار و ۶۸۶ مخاطب، فروش ۸۷ میلیون تومان را ثبت کرده و بنیاد روایت فتح نیز طی ۲۷ نمایش مردمی با ۱ هزار و ۵۵۷ مخاطب، به فروشی معادل ۵۰ میلیون تومان دست پیدا کرده است.