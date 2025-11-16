وی اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند براساس ساختار کمیته‌های مصوب شامل کمیته استقبال، کمیته اجرایی و پشتیبانی، کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی و سایر کمیته‌های مرتبط، اقدامات لازم را در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده به انجام رسانند.

برازنده با اشاره به ورود پیکر مطهر ۶ شهید گمنام و جزئیات برنامه روز استقبال افزود: مراسم رسمی استقبال روز شنبه، اول آذرماه، ساعت ۸ صبح از خروجی شهر به سمت چرام انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: استقبال در خروجی شهر از مسیر چرام؛ انتقال تابوت‌های نورانی تا چهار راه کتاب، انتقال چند تن از شهدا به مدارس و گلزار شهدای گمنام شهر باشت، اعزام دو شهید گمنام به بخش بوستان اجرا می‌گردد.

فرماندار باشت همچنین به پیشینه پرافتخار مردم این شهرستان در دفاع از سرزمین و ایستادگی در مقاطع تاریخی مختلف اشاره کرد و افزود: مراسم استقبال از شهدای گمنام برای شهرستان یک رویداد آیینی نیست، بلکه فرصتی برای تجدید میثاق با مسیری که مردم این خطه در دفاع مقدس و حتی پیش از آن پیموده‌اند و این امر می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وحدت و انسجام اجتماعی شود.

برازنده از اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی در مدارس و مساجد شهرستان در حاشیه این مراسم خبر داد و افزود: این برنامه‌ها به‌صورت منسجم برگزار خواهد شد،