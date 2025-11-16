پخش زنده
کتابخانه عمومی سیدافضل موسوی زنجان در آیین ملی روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار جایزه ویژه «تلاش» را دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کتابخانه عمومی سیدافضل موسوی زنجان در آیین ملی گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جایزه ویژه «تلاش» از سوی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور را دریافت کرد. این جایزه به پاس تلاشهای مستمر و نوآورانه در توسعه خدمات کتابخانهای اهدا میشود.
این آیین با حضور ریاست جمهوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور و جمعی از مسئولان و کتابداران در تالار وحدت تهران برگزار شد.
جایزه «تلاش» امسال به کتابخانه سیدافضل موسوی زنجان تعلق گرفت، به پاس همت کتابداران و نقش این کتابخانه در ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در استان زنجان.
کسب این افتخار نشاندهنده همراهی مردم فرهنگدوست زنجان و تلاش کتابداران در ترویج دانایی و مطالعه است.