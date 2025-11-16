به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان گفت: در هفتمین کاروان اردو‌های راهیان نور و پیشرفت ۳۸۰ دانش آموز دختر استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

سرگرد مصطفی گلستانی فر در آیین اعزام این دانش آموزان که صبح امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ انجام شد، افزود: این تعداد دانش آموز دختر از مناطق مختلف استان از جمله دهدشت، دیشموک، قلعه رئیسی، باشت، گچساران، چرام، لنده و بهمئی هستند.

گلستانی فر اضافه کرد: شرکت کنندگان در این اردوی سه روزه ابتدا از کارخانه پتروشمی گچساران و پالایشگاه گاز بید بلند بهبهان بازدید خواهند کرد و در ادامه از یادمان شهید هاشمی، طلائیه، علقمه، شلمچه؛ معراج شهدا و همچنین رزمایش فرهنگی هنری اردوگاه شهید مسعودیان دیدن می‌کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون دو هزار ۶۶۰ دانش آموز دختر کهگیلویه و بویراحمد به همراه عوامل اجرایی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده‌اند. گفت: اردوری راهیان نور و پیشرفت دانش آموزان پسر کهگیلویه و بویراحمد نیز از دوم آذر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.