دانشگاه شیراز ؛ فردا میزبان اجلاس بینالمللی ایرانشناسان
بیش از ۵۰ ایرانشناس از ۲۱ کشور مختلف جهان، فردا در اجلاس بینالمللی ایرانشناسان در دانشگاه شیراز حضور خواهند یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس
، بیشاز ۵۰ ایرانشناس از ۲۱ کشور مختلف جهان، فردا در اجلاس بینالمللی ایرانشناسان در دانشگاه شیراز حضور خواهند یافت.
دکتر سعید حسام پور، دبیر علمی بخش شیراز اجلاس بینالمللی ایرانشناسان، توضیح داد: این رویداد علمی و فرهنگی با حضور نزدیک به ۵۰ ایرانشناس از ۲۱ کشور مختلف جهان شامل: ایتالیا، یونان، عراق، تونس، لبنان، عمان، قطر، هند، پاکستان، چین، اندونزی، مالزی، روسیه، صربستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، سریلانکا، بلغارستان، ارمنستان و بنگلادش برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایران تنها یک سرزمین جغرافیایی نیست؛ بلکه گهواره تمدنی است که فرهنگش مرزها را درنوردیده، افزود: این اجلاس بستری برای تعمیق گفتوگوی تمدنها، ارائه تصویری دقیق از ایران و وحدت اندیشهها در مسیری صلحآمیز و سازنده است.
رئیس مرکز حافظشناسی تأکید کرد: انتخاب محور «حافظ و ایرانشناسی» در برگزاری دوروزه این اجلاس در شیراز هوشمندانه و نمادین است؛ چراکه حافظ شیرازی بهعنوان یکی از تابناکترین چهرههای فرهنگ ایران، قرنهاست از مرزهای ایران گذشته و به یکی از ستونهای ایرانشناسی در جهان تبدیل شده است.
وی در ادامه به مزایای برگزاری این اجلاس در دانشگاه و استان فارس اشاره کرد و یادآور شد: این رویداد بینالمللی موجب ارتقای جایگاه علمی دانشگاه شیراز، توسعه گردشگری علمی و فرهنگی، و ایجاد فرصتهای نوین برای همکاریهای علمی بینالمللی خواهد شد. این گردهمایی فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیتهای بینظیر تاریخی، گردشگری، فرهنگی و طبیعی استان فارس بهعنوان مهد تمدن ایرانزمین به جهانیان است.
دکتر حسامپور اعلام کرد: آیین گشایش و نخستین نشست علمی اجلاس بینالمللی ایرانشناسان، صبح دوشنبه ۲۶ آبانماه از ساعت ۸ در تالار فجر دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد. میزگرد تخصصی «ایرانشناس» نیز در ISC در همان روز برگزار میشود. همچنین در بعدازظهر روز ۲۶م آبان، میزگرد تخصصی با محوریت «کوروش» با حضور استادان برجسته تاریخ در تخت جمشید برنامهریزی شده است و در روز ۲۷م آبان، دومین نشست علمی و آیین پایانی این اجلاس (از ساعت ۸ تا ۱۲) در تالار فجر دانشگاه شیراز برنامه ریزی شده است .