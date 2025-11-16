پخش زنده
فرماندهی مرزبانی استان بوشهر گفت: استیفای حقوق مرزنشینان، مقابله با جرایم مرزی و حفظ امنیت پایدار از وظایف مرزبانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار خسروی درجمع مرزنشینان وجامعه صیادی اظهار داشت: استان بوشهر با داشتن بیش از۷۰۰ کیلومتر مرزدریایی و همسایگی مرزی با کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از استانهای کلیدی و امن در حوزه امنیت مرزی کشور است.
وی استان بوشهر را یکی از امنترین استانهای مرزی کشور با کمترین میزان جرایم مرزی دانست و افزود: مرزبانی استان به خدمت بی منت به جامعه پرتلاش وزحمتکش صیادی مفتخر است.
سردار خسروی درادامه به قایقهای بدون مجوز اشاره کرد وگفت: یکی ازدغدغههای مرزبانی و مرزنشینان ساماندهی قایقهای ساماندهی نشده بوده که تعدادزیادی به ادارت بنادرمرجعه کرده ولی برخی هنوزمراجعت نکرده ومرزبانی بصورت جدی از رفت و آمد قایقهای بدون مجوزجلوگیری میکند.