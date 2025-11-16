

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور گفت: اجرای طرح های آبخیزداری، مانند ایجاد سطوح آبگیر در زیر درختان و انجام اقدامات بیولوژیک و مکانیکی، تأثیر مطلوبی در تقویت گونه‌های درختی این مناطق داشته و در هر نقطه که این اقدامات انجام شده، شرایط محیطی مناسب فراهم شده است.



حسن وحید افزود: بر اساس ارزیابی انجام شده در هر مکانی که در بالادست قنات‌ها، طرح آبخیزداری اجرا شده، میزان تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و دبی قنات‌ها و چشمه‌ها چندین برابر افزایش‌یافته که این امر نقش مهمی در امنیت غذایی و امنیت زیستی دارد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم گفت:ب ند انحرافی سد خاکی آبدیفه شهرستان خرم‌آباد با اعتبار ۸ میلیارد تومانی از محل منابع استانی تأمین شده و حجم آبگیری آن حدود ۴۵۰ هزار متر مکعب خواهد بود.

نامدار صیادی افزود: این طرح علاوه بر جمع‌آوری آب‌های سطحی و تقویت آب‌های زیرزمینی، در جلوگیری از سیلاب و احیای قنات‌های خشک‌شده منطقه نقش مؤثری خواهد داشت



وی با اشاره به اینکه وسعت زمین های منابع طبیعی استان دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است، گفت: مطالعه یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آن انجام شده و تاکنون در ۷۲۰ هزار هکتار از عرصه‌ها ی طبیعی استان عملیات آبخیزداری انجام شده است

صیادی بیان کرد: هر هکتار آبخیزداری به طور میانگین بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد و در مقابل، به ازای هر هکتار بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مکعب موجب تقویت آب‌های زیرزمینی می‌شود.

