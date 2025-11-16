به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،در بیست‌ودومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی، مستند رادیویی «حاج حسین» از تولیدات صدای شبکه خوزستان موفق به کسب رتبه برتر شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

این مستند، روایتی صمیمی و تاثیرگذار از زندگی زنده‌یاد حاج محمدحسین آل‌مبارک، مداح برجسته اهل‌بیت (ع) و پیشکسوت عرصه دفاع مقدس است. روایتی که از زبان خود وی و نیز حاج صادق آهنگران بازگو می‌شود.

حاج محمدحسین آل‌مبارک، علاوه بر سال‌ها خدمت در راه اهل‌بیت (ع) شاگردان بسیاری را در عرصه مداحی پرورش داد که شناخته‌شده‌ترین آنها حاج صادق آهنگران است. این پیرغلام حسینی در طول هفت سال سه بار پیکر شهیدِ فرزندانش را تشییع کرد، اما همچنان استوار در مسیر اهل‌بیت (ع) و تربیت نسل جوان مداحان از جمله فرزندان روحانی‌اش گام برداشت و نامی ماندگار از خود به جا گذاشت.

مستند «حاج حسین» با روایت پرشور و مستندنگاری دقیق و به تهیه‌کننده گی ارسلان عموزاد، گوشه‌ای از زندگی این مرد وارسته را برای مخاطبان زنده می‌کند و افتخار دیگری را برای صدای خوزستان رقم می‌زند.