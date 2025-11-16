رئیس تعزیرات حکومتی اندیمشک از ضبط محموله بادام هندی و محکومیت قاچاقچی به پرداخت جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا وحیدی مهر گفت: ماموران نیروی انتظامی پل زال پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق ۱۸ حلب بادام هندی به ارزش ۵۳۴ میلیون و ۷۸۴ هزار ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک رسیدگی شد.

وحیدی مهر اظهار داشت: شعبه پس از تحقیقات لازم، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۵۳۴ میلیون و ۷۸۴ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

به گفته رئیس تعزیرات حکومتی اندیمشک؛ شعبه همچنین با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه حامل کالا از ارزش کالای کشف شده بالاتر بود، ۵۳۴ میلیون و ۷۸۴ هزار ریال معادل ارزش کالا کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به مبلغ یک میلیارد و ۶۹ میلیون ریال محکوم که پس از انجام مراحل قانونی وصول شد.