مسئول بسیج رسانه آذربایجان‌غربی از آمادگی تیم رسانه ای استان برای جریان‌سازی و روایت امید در جام رسانه امیددر ۲۷ و ۲۸ آبان ماه امسال در تهران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آستانه آغاز دومین دوره «جام رسانه امید»، بزرگ‌ترین لیگ ملی تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای کشور، استان آذربایجان‌غربی با ترکیبی تازه‌نفس، توانمند و کاملاً تخصص محور وارد این رقابت خواهد شد.

مسئول بسیج رسانه آذربایجان‌غربی گفت: جام رسانه امید فرصتی برای جریان‌سازی و روایت امید استان ماست که ۲۷ و ۲۸ آبان ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد.

علی مکرم گفت: این استان نه‌تنها تجربه و سابقه درخشانی در دوره نخست مسابقات دارد، بلکه ظرفیت‌های رسانه‌ای آن امروز بیش از هر زمان دیگری آماده یک حضور اثرگذار است.

او با اشاره به موفقیت گذشته یادآور شد : تیم استان در اولین دوره این رویداد توانست مقام دوم کشوری در بخش تولید محتوا را کسب کند؛ موفقیتی که حاصل همکاری جوانان رسانه‌ای، طراحان و فعالان چندرسانه‌ای استان بود؛ همین تجربه به‌عنوان پشتوانه‌ای مهم، تیم امسال را برای ورود به رقابت ۳۶ ساعته جام رسانه امید مصمم‌تر کرده است.

وی ادامه داد : ترکیب اعزامی آذربایجان‌غربی در دومین دوره شامل ۶ نیروی تخصصی تولید محتوا در حوزه‌های خبر، گزارش، گرافیک، اینفوگرافیک، موشن و چندرسانه‌ای است ، در کنار این تیم، ۳ نفر در بخش پشتیبانی فنی و محتوایی همراهی خواهند کرد تا روند کار در مدت مسابقه بدون وقفه پیش برود.

مکرم تأکید کرد: انتخاب اعضای تیم با دقت و بر اساس توانایی‌های حرفه‌ای انجام شده و تلاش شده تا از ظرفیت جوانان، تجربه نیرو‌های باسابقه و انرژی افراد فعال در شهرستان‌ها به‌صورت توأمان استفاده شود.

او ظرفیت‌های رسانه‌ای استان را «چندلایه و گسترده» توصیف کرد و گفت : از حضور خبرنگاران جوانی که در سال‌های اخیر در حوزه خبر رشد چشمگیری داشته‌اند، تا طراحانی که در جشنواره‌های ملی و استانی خوش درخشیده‌اند ؛ این مجموعه متنوع از استعداد‌های رسانه‌ای، آذربایجان‌غربی را به یکی از استان‌های پیشرو در تولید محتوای جریان‌ساز تبدیل کرده است.

مسئول بسیج رسانه ای «امیدآفرینی» را محور اصلی ورود استان به این رویداد اعلا و اضافه کرد: بخشی از برنامه‌ریزی‌ها بر تولید آثاری با محور روایت پیشرفت، فعالیت‌های جهادی، ظرفیت‌های اقتصادی و دستاورد‌های انسانی و فرهنگی استان متمرکز شده است.

مکرم افزود: مردم آذربایجان غربی در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که روایت‌های واقعی پیشرفت در این استان، وقتی در قالب رسانه منتشر می‌شود، می‌تواند در سطح ملی دیده و اثرگذار شود.

وی اظهار داشت : «جام رسانه امید» نه یک رقابت لحظه‌ای، بلکه فرصتی برای نمایش توان واقعی جوانان رسانه‌ای و ایجاد موج تازه‌ای از امید، روایت‌گری و جریان‌سازی در سطح ملی است.