فرمانده کل ارتش گفت: ما با جدیت و به طور مداوم در تلاش برای ارتقاء مولفه‌های قدرت دفاعی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد فرماندهی ارتش با امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

امیر سرلشکر حاتمی در این دیدار با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای حفظ و ارتقاء نقاط قوت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: از میان مولفه‌های قدرت، آنچه به طور کلی به نیرو‌های مسلح و ارتش جمهوری اسلامی باز می‌گردد، مولفه‌های مرتبط با قدرت دفاعی است و ما در این حوزه لحظه‌ای را از دست نداده‌ایم و با جدیت و به طور مداوم در تلاش برای ارتقاء این مولفه‌ها هستیم.

وی با یادآوری نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، بیان کرد: تدابیر، درایت و فرماندهی ویژه فرمانده معظم کل قوا، ایثار، تلاش و زحمات نیرو‌های مسلح و البته انسجام، همراهی، همدلی، بصیرت و اراده آحاد ملت ایران اسلامی نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی بود که سبب درخواست آتش بس از سوی دشمن شد. ما در تلاشیم تا این نقاط قوت را حفظ کرده و ارتقاء دهیم تا قدرت دفاعی خود را بالاتر ببریم.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه از تجربیات جنگ ۱۲ روزه برای آماده‌تر شدن استفاده کرده‌ایم، گفت: امروز بدون تردید مردم ما نسبت به نیات دشمن، آگاه‌تر و بصیرتر از گذشته هستند و به خوبی متوجه نیات شوم دشمن شده و این مساله را نیز به خوبی دریافته‌اند که راه مقابله با دشمن، همان مولفه‌های پیروزی است که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اتفاق افتاد.

محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مردم جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات ارتش، با اشاره به نگاه و دیدگاه مردم جامعه به این سازمان تصریح کرد: امروز آحاد مردم به وجود ارتش افتخار می‌کنند و ارتش در نگاه مردم، سازمانی ارزشمند و مقدس است و مردم حقیقتا این سازمان را دوست دارند چراکه می‌دانند ارتش نقشی ارزشمند در تامین امنیت کشور و دفاع از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران برعهده دارد.

وی با بیان اینکه وجود ارتش مایه دلگرمی مردم عزیز ایران است، گفت: از زحمات و تلاش‌های کارکنان ارتش در اقصی نقاط کشور تقدیر و تشکر می‌کنیم.

همچنین در این نشست امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با ارائه گزارشی در حوزه اماکن، ابنیه و اراضی ارتش، تقویت اعتبارات مهندسی را موجب ارتقاء توانمندی‌های دفاعی کشور دانست و خواستار حمایت‌های هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی از حوزه‌های عمرانی آجا شد.