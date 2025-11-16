طرح خانه یاریگران زندگی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، امسال در هزار و ۴۳۰ مدرسه مازندران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران، در برنامه یازدهمین دوره هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در هنرستان بعثت ساری گفت: یکی از رسالت‌های اصلی آموزش و پرورش، آموزش مهارت به نسل نو و آینده سازان کشور است.

محمود تنها با اشاره به اجرای گسترده طرح خانه یاریگران زندگی در مدارس استان افزود: امسال این طرح در هزار و ۴۳۰ مدرسه مازندران اجرا می‌شود.

وی گفت: این کانون‌ها با همکاری مدارس، خانواده‌ها و نهاد‌های فرهنگی، مأموریت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت مهارت‌های زندگی را دنبال می‌کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: در کنار این برنامه، نگاه ویژه‌ای به نهادینه کردن مهارت‌های زندگی در بین دانش‌آموزان داریم و محور اصلی این تلاش، کتاب تفکر و سبک زندگی است که سرشار از آموزش‌های کاربردی و مهارت‌های زندگی برای نسل امروز است.