به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی شادی‌زاده، دبیر این جشنواره درباره اکران این آثار در رزمال توضیح داد: به دلیل نمایش فیلم‌های خارجی و داخلی و جدا کردن این ۲ مقوله برای نمایش، به سالن‌های سینمای بیشتری احتیاج داشتیم و پردیس سینمایی رزمال این امکان را در اختیار ما قرار داد.

فیلم‌های منتخب ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم و عکس «پنج» از کشور‌هایی همچون ژاپن، ترکیه، رومانی، روسیه و چین قرار است از ۱۰ آذر به مدت پنج روز در ۲ سانس و سه سالن سینما اکران می‌شوند.

پس از اکران هر فیلم نشست نقد و بررسی آثار با حضور برخی فیلمسازان و هنرمندان انجام می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در اکران فیلم‌ها و جلسات نقد و بررسی در سایت‌های سینماتیکت و تیوال اقدام به خرید بلیت کنند.