استاندار کرمان با اشاره به ایجاد ۳ میلیارد دلار عدم‌النفع﻿ بر اثر اجرایی نشدن طرح تغلیظ مس سرچشمه، خواستار پیگیری جدی کمیسیون اصل ۹۰ برای حل این مشکل شد.

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما؛ محمدعلی طالبی در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار شد، از طرح تغلیظ مراحل سوم و چهارم مجتمع مس سرچشمه به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین طرح‌های معدنی استان یاد کرد و گفت: این طرح می‌تواند ظرفیت تولید را ۷۰ درصد افزایش دهد؛ اما سال‌هاست که اجرایی نشده است، از کمیسیون اصل نود انتظار داریم پیگیری قاطع و موثر داشته باشد.

طالبی به عدم توسعه معادن کرومیت استان کرمان هم اشاره کرد و افزود: معادن کرومیت متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد است، این صندوق به‌دلیل تعهدات سنگین پرداخت ماهانه حقوق بازنشستگان، عملاً هیچ ورودی برای فعال‌سازی یا توسعه این معادن ندارد، این موضوع باید با نظارت و ورود جدی کمیسیون اصل نود حل شود.

استاندار کرمان به ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن نخستین بار در قانون بودجه آمد و به استان برگشته است.

طالبی با بیان گزارشی از عملکرد یک‌سال نخست مسئولیت خود، از اجرا نشدن مصوبه دولت درباره مشارکت شرکت‌های صنعتی و معدنی در طرح‌های راه سازی استان کرمان انتقاد کرد و گفت: درخواست پیگیری این موضوع را به‌عنوان «شاکی» از کمیسیون اصل نود مجلس دارم.

استاندار کرمان افزود: یکی از الزامات اساسی توسعه معدنی استان تنظیم رابطه شورای عالی معادن با استان است و اگر این رابطه اصلاح شود، جهشی جدی در سرمایه‌گذاری معدنی و خصوصاً توسعه مناطق محروم رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: نیاز باشد پرونده انتقال شرکت ملی مس به کرمان را قضایی می‌کنیم.

نصرالله پژمان فر افزود: در بحث تفویض اختیار، قانون اساسی این همه تصدی گری را برای دولت قبول ندارد، امروز وضعیتی را به کشور تحمیل کردیم که متعلق به یکی دو دولت نیست، بلکه این مساله دردولت‌های مختلف ادامه پیدا کرده و آن وضعیتی است که در آن دولت تمام منابع مالی از منابع فروش نفت و درآمد‌های مالیاتی ودیگر درآمد‌های کشور را خرج کرده که تمام این درآمد حتی جوابگوی نیاز‌های خود دولت نیست در نتیجه این دولت هیچ گاه نمی‌تواند مشکلات مردم را در دور‌ترین نقاط کشور برطرف کند.

وی افزود: ما برای اینکه این که تفویض اختیار را انجام دهیم باید تجربه‌هایی داشته باشیم و آرام آرام دوران گذار و انتقال بسیاری از اختیارات مرکز به دیگر نقاط کشور را فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بعضی موضوعات ممکن است یک استان پیشتاز باشد و امروز بنده اعتقاد دارم در حوزه صنعت خودروسازی و معدن هیچ استانی نمی‌تواند مانند کرمان زمینه برای تفویض اختیارات را داشته باشد.

پژمان فر در پاسخ به سئوالی درخصوص انتقال مجموعه شرکت ملی مس ایران به استان کرمان افزود: این مساله جابجایی شرکت ملی مس را به عنوان یکی از موارد مورد رسیدگی در تهران بررسی کنیم اگر قبلا شرکت مس در استان کرمان وجود داشته و به مرکزیت کشور جابجا شده حتما بررسی شود و از سویی مستندات قانونی و مصوبات بررسی و بعد نسبت به این مساله تصمیم بگیریم واقدام کنیم.

وی افزود:برای این موضوع احتیاج به یک گزارش رسمی در صحن علنی مجلس هم ممکن است تا این طرز کار غلط را درصورت وجود مستندات پی گیری وحقوق این استان را با توجه به تبعاتی که برای مردم داشته و آلودگی محیط زیست و نابودی جاده‌ها و خیلی تبعات دیگر که اجتناب ناپذیر است برگردانیم.

وی تصریح کرد: به صورت قطعی بعد از بررسی ما نیز کمک می‌کنیم از ظرفیت‌های قانونی خودمان ولو اینکه مساله را پرونده سازی کنیم وبه قوه قضاییه بفرستیم حتما دنبال می‌کنیم.

پژمان فر درپاسخ به سوالی درخصوص چرایی عدم بازدید نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ از جنوب کرمان و مناطق کم برخوردار استان مانند مساله کارگران زغالسنگ، گفت: اینکه از کدام نقاط استان کرمان بازدید کنیم با اختیار و تصمیم مدیران اجرایی و نمایندگان استان بوده ست، اما مساله کارگران معادن زغالسنگ را مدت‌ها قبل ورود کرده‌ایم و قطعا مشکلات را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: قول می‌دهم در همین هفته مسائل کارگران زغالسنگ به ویژه حوزه درمان را در مجلس دنبال کنیم.