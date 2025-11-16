به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ تب برفکی، بیماری اندمیک و خسارت‌زا در میان دام‌ها است که با علائمی، چون لنگش حیوان، تب شدید، آبریزش چشم، کف در دهان و زخم در دهان و سم ظاهر می‌شود.

هرچند هنوز پای این بیماری به دامداری‌های استان باز نشده، اما اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از شیوع و خسارت‌های احتمالی جلوگیری کند.

واکسیناسیون و رعایت الزامات بهداشتی و قرنطینه‌ای، مهم‌ترین راه کنترل آن به شمار می‌رود و در این باره اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی اعلام کرده که واکسن مورد نیاز دام‌ها علیه بیماری تب برفکی تامین شده است.

در حال حاضر اکثر دام‌های سبک و سنگین استان علیه این بیماری واکسینه شدند.

مدیر کل دامپزشکی استان با بیان اینکه برای واکسیناسیون همه دام‌ها در استان حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: تاکنون حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار تامین شده است.