اجرای طرح مایه کوبی دام علیه تب برفکی، نقش مهمی در کنترل بیماری، کاهش تلفات دامی و حفظ سلامت و امنیت غذایی استان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ تب برفکی، بیماری اندمیک و خسارتزا در میان دامها است که با علائمی، چون لنگش حیوان، تب شدید، آبریزش چشم، کف در دهان و زخم در دهان و سم ظاهر میشود.
هرچند هنوز پای این بیماری به دامداریهای استان باز نشده، اما اقدامات پیشگیرانه میتواند از شیوع و خسارتهای احتمالی جلوگیری کند.
واکسیناسیون و رعایت الزامات بهداشتی و قرنطینهای، مهمترین راه کنترل آن به شمار میرود و در این باره اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی اعلام کرده که واکسن مورد نیاز دامها علیه بیماری تب برفکی تامین شده است.
در حال حاضر اکثر دامهای سبک و سنگین استان علیه این بیماری واکسینه شدند.
مدیر کل دامپزشکی استان با بیان اینکه برای واکسیناسیون همه دامها در استان حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: تاکنون حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار تامین شده است.