مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: فعالیت سامانه بارشی تا اواسط وقت فردا در استان ادامه دارد و کاهش دید افقی ناشی از مه یا مه رقیق پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان داشت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواسط وقت دوشنبه عبور موج بارشی را نشان میدهد که طی امروز در اغلب مناطق استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط گاهی تندبادهای لحظهای و طی فردا در ارتفاعات شمال و شمال غرب و شمال شرق سبب رگبار پراکنده خواهد شد.
وی افزود: همچنین فردا دوشنبه در نوار جنوبی، نوار ساحلی و جادههای مواصلاتی جنوبی و تا حدودی مرکز استان شاهد کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق خواهیم بود.
سبزه زاری اظهار کرد: شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق میباشد. تا روز سه شنبه افزایش ۳ تا ۵ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان میگوید: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۲۸.۲ و دهدز با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۲۵.۲ و کمینه دمای ۱۷.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.