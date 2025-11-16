به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب موضوعاتی، چون جمعیت، امید و آینده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

رحیمی با اشاره به اینکه این جشنواره در چهار محور شامل عکاسان حرفه‌ای، حوزه مردمی (عکاسی با موبایل)، حوزه بین‌الملل و فرآیند کاشت و برداشت زعفران برگزار میشودافزود : آیین پایانی جشنواره ۲۰ آذر به میزبانی تربت‌حیدریه برگزار خواهد شد.

فرماندار تربت‌حیدریه هم در گفتگوبا خبر نگار ما، با تأکید بر لزوم مقابله با توطئه‌های دشمن در زمینه جوانی جمعیت، برگزاری جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان را گامی مهم در راستای آگاهی‌بخشی فرهنگی و اجتماعی دانست.