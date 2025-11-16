استاندار گلستان در جلسه شورای سیاستگذاری برنامه «ایران‌جان گلستان ایران» بر نقش اثرگذار رسانه ملی در بازتاب ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و دستاورد‌های استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان دراین جلسه گفت: گلستان با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و انسانی، از جمله جنگل‌های هیرکانی، آبشارها، مناطق ییلاقی، دریای خزر، میراث باستانی، ورزشکاران و هنرمندان برجسته، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و عدالت‌محور برای بهره‌برداری از این توانمندی‌هاست.

وی با تقدیر از همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها برای برگزاری باشکوه برنامه " ایران جان گلستان ایران" گفت: این جلسات برای هماهنگی است تا همه دستگاه‌ها در کنار هم باشند تا این برنامه، جشنواره اقوام و دیگر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استان با بهترین کیفیت برگزار شود.

طهماسبی گفت: امیدواریم گلستان ایران به‌عنوان سرزمین برادری، به بهترین وجه در مسیر توسعه پایدار و عدالت اجتماعی برگزار شود.

در پایان این نشست، مقرر شد با هماهنگی کارگروه مشترک از تمامی ظرفیت‌های استان جهت برنامه‌ریزی، هماهنگی و تقویت تولیدات رسانه‌ای با محوریت معرفی گلستان، اقتصاد، ظرفیت‌های فرهنگی و سرمایه‌گذاری استفاده شود.