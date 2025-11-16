پخش زنده
با تکمیل خط ریلی بندر امام خمینی تا شلمچه، این گذرگاه آماده تبدیل به یکی از محورهای اصلی تجارت شمال به جنوب کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شلمچه، بهعنوان یک نقطه استراتژیک در شمال خرمشهر و پسکرانه کشور، فاصله کمی تا بازار عراق دارد و میتواند نقش مهمی در اتصال مسیرهای شمالی ایران به بازارهای منطقه ایفا کند.
در دوازده کیلومتری شمالغربی شهر بندری خرمشهر، مرز شلمچه واقع شده است؛ مرزی که بهدلیل نزدیکی به بنادر جنوبی عراق از جمله بندرامالقصر، جایگاهی ویژه در توسعه فعالیتهای دریایی، حملونقل و تعاملات بینالمللی دارد.
علی عبدالعلیزاده، نماینده رئیسجمهور در هماهنگیهای اجرایی دریامحور، با اشاره به اهمیت این گذرگاه گفت: مرز شلمچه از مرزهای توسعهمحور کشور به شمار میآید و دقیقاً در نقطهای استراتژیک قرار دارد؛ نقطهای که میتواند نقشی مؤثر در تقویت روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میان ایران و عراق ایفا کند.
با توجه به فاصله نزدیک شلمچه با بازارهای عراق، مسئولان توسعه تجارت خارجی بر تکمیل خط ریلی بندر امام خمینی تا شلمچه تأکید دارند؛ خطی که میتواند شمال کشور را به جنوب و در نهایت به شبکه ریلی عراق متصل کند.
امیر بشکار، مدیر توسعه شلمچه، در این نشست اظهار داشت: تنها با حدود ۲۰ کیلومتر ریلگذاری در سمت عراق، شلمچه به صورت مستقیم به بصره و سپس سایر شهرهای عراق متصل میشود و این اتصال، نقش چشمگیری در رونق صادرات و ترانزیت خواهد داشت.
با وجود ظرفیتهای قابل توجه، مسئولان استان بر رفع موانع پیشِروی توسعه این مرز تأکید دارند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی، با اشاره به ضرورت یکپارچگی مدیریت در این منطقه پیشنهاد داد: مدیریت اجرایی مرز شلمچه به منطقه آزاد اروند واگذار شود و فرمانداری خرمشهر مدیریت امنیتی آن را بر عهده گیرد تا اجرای پروژهها با سرعت بیشتری دنبال شود.
براساس آمارهای رسمی، در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۳، حدود ۲.۵ میلیون تُن کالا از طریق این مرز صادر شده که ارزش دلاری آن به بیش از ۵۴۰ میلیون دلار میرسد. با تکمیل زیرساختهای مرزی شلمچه، این ظرفیت بهمراتب افزایش یافته و امکان تبدیل شلمچه به قطب مهم تبادلات تجاری جنوب کشور فراهم خواهد شد.