با توجه به اعلام هشدار نارنجی، افراد افراد بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان از تردد غیرضروری خودداری و افراد از توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان دزفول نسبت به افزایش احتمال بروز مشکلات تنفسی در میان افراد حساس هشدار داد و خواستار توجه جدی خانواده‌ها به نکات بهداشتی شد.

غلامرضا زادمهر افزود: نخستین بارندگی‌های فصل پاییز به طور معمول با آزادسازی ذرات و آلاینده‌های تجمع‌یافته در هوا همراه است و این شرایط می‌تواند موجب تحریک دستگاه تنفسی شود و زمینه بروز علائمی مانند تنگی نفس، خس‌خس سینه، سرفه و واکنش‌های آلرژیک را فراهم سازد.

وی تاکید کرد: افرادی که سابقه آسم، آلرژی، مشکلات تنفسی یا تجربه تنگی نفس در بارندگی‌های سال‌های گذشته دارند و بیماران قلبی، عروقی، کلیوی و کودکان از جمله گروه‌هایی هستند که باید در این روز‌ها بیشتر مراقب باشند.

زادمهر به شهروندان توصیه کرد هنگام نخستین بارش‌ها، از باز گذاشتن در و پنجره‌ها خودداری و افراد پرخطر تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل پرهیز کنند.