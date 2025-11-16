به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیزدهمین مرحله اردوی متصل به اعزام تیم ملی پاراوزنه برداری جوانان (آقایان) جهت حضور در مسابقات پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵، از امروز بیست و پنجم آبان در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.

رضا حسینوند، رضا عنایت‌الهی، محمد کریم‌نیا، سید امیرعلی رشیدی مهر بعنوان ورزشکار از خوزستان در این اردوی زیر نظر غلام‌حسین چلتوک‌کار سرمربی خوزستانی تمرینات خودد پیگیری میکنند.

اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری جوانان تا شانزدهم آذر ماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ادامه دارد.