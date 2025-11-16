

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نماینده مردم خاتم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: سه میلیارد تومان از اعتبارات وزارت نفت برای توسعه ورزش در این شهرستان اختصاص یافته و این مبلغ گام جدیدی برای رفع کمبود زیرساخت‌های ورزشی خاتم خواهد بود.

در نشست نماینده مردم خاتم در مجلس شورای اسلامی با فعالان حوزه ورزش این شهرستان، صباغیان از تخصیص سه میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بخش ورزش در شهرستان خاتم خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت نفت به حوزه انتخابیه برای تقویت ورزش اختصاص یافته است، افزود: از این مبلغ، سه میلیارد تومان سهم شهرستان خاتم است و باید برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و بهبود شرایط موجود هزینه شود.

در ادامه این نشست، زارع فرماندار شهرستان خاتم با بیان اینکه این شهرستان تاکنون از داشتن یک سالن ورزشی استاندارد محروم بوده است، گفت: انتظار داریم با تخصیص این اعتبار، عملیات ساخت سالن ورزشی استاندارد در خاتم آغاز شود و بخشی از نیاز‌های ورزشی جوانان برطرف شود.

وی همچنین از مدیرکل ورزش استان خواست تا تأمین اعتبارات لازم برای حمایت از هیئت‌های ورزشی شهرستان را در اولویت قرار دهد و افزود: فعال‌سازی و پشتیبانی از هیئت‌های ورزشی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح ورزش شهرستان داشته باشد.