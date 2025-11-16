مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: رونمایی از دو خدمت توزیع سود صندوق‌ها و سامانه جدید تغییرات دارایی کارگزاران، فعالیت‌های بازار سرمایه را تسهیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی، محمد باغستانی در خصوص فرایند توزیع سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیان کرد: فرایند توزیع سود صندوق‌های سرمایه گذاری پیش‌تر به‌صورت دستی انجام می‌شد و هم اکنون به‌طور کامل مکانیزه شده. هدف از این بازطراحی، افزایش دقت، شفافیت و کاهش خطای انسانی است.

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در ادامه افزود: ناشران اطلاعات خود را در درگاه «دارا» وارد می‌کنند و پس از تجمیع داده‌ها، سود صندوق‌ها به‌صورت خودکار واریز می‌شود. نمایندگان صندوق نیز پس از تکمیل فرآیند می‌توانند وضعیت پرداخت‌ها را مشاهده و گزارش‌های مربوطه را دریافت کنند. این اقدام انتظار می‌رود موجب افزایش کارایی، شفافیت و رضایت سرمایه‌گذاران شود.

باغستانی در ادامه به رونمایی از سامانه جدید تغییرات دارایی کارگزاران با نام «افرا» اشاره کرد و گفت: این سامانه با معماری مدرن و ساختار API محور، امکان دسترسی برخط و یکپارچه کارگزاری‌ها به داده‌های به‌روز سبد دارایی مشتریان را فراهم می‌کند و فعالیت‌های کارگزاری‌ها را تسهیل می‌کند.