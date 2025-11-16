تأکید بر وفاق و همدلی، تلاش برای حل معضل پسماند سراوان، ضرورت رعایت قانون در انتخابات شوراها، اهمیت اجلاس کشور‌های حاشیه خزر، افزایش اعتبارات شهرستان، از مهمترین موارد مطرح شده در جلسه شورای اداری شهرستان رشت بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ فرماندار شهرستان رشت امروز در چهارمین جلسه شورای اداری این شهرستان که در فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت ایام فاطمیه و تقارن آن با هفته بسیج، بر همدلی و وفاق در همه‌ی امور تأکید کرد و گفت: دولت به رغم همه مشکلات صادقانه در کنار مردم و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها در حال خدمت به مردم است.

اسماعیل میرغضنفری در ادامه به انحطاط‌های اخلاقی، سیاسی و اقتصادی در دنیا اشاره کرد و گفت: ابر قدرت‌ها به بهانه دفاع از حقوق بشر، حقوق و آزادی انسان‌ها را در بسیاری از کشور‌ها نشانه گرفته‌اند که نمونه آن مخالفت با همه فعالیت‌های هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه و شهادت نظامیان، دانشمندان، نخبگان و مردم بی گناه است که این هزینه حق طلبی‌ها و مبارزه کشور‌های مبارز است که نهایتا بر اساس وعده خداوند پیروزی با حق است.

وی در ادامه به معضل پسماند سراوان رشت اشاره کرد و گفت: تلاش‌ها برای حل مشکل پسماند در قسمت‌های مختلف در حال انجام است، اما مشکلی ۴۰ ساله را در ۴ ماه نمی‌شود حل کرد.

فرماندار رشت در ادامه به نزدیک بودن انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: همه موظف به اجرای قانون و عدالت برای صیانت از آرای مردم هستند و مشارکت و حمایت هر نهاد و دستگاهی برای کسی یا علیه فردی، خلاف قانون و قابل پیگیری است.

میر غضنفری در ادامه؛ برگزاری اجلاس دو روزه کشور‌های حاشیه خزر و حضور استانداران آن‌ها را در ایام پیش رو، نشان از پویایی و بارقه‌ی امید در دل مردم بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست و گفت: این اجلاس فرصت مناسبی برای تعاملات در همه بخش‌ها از جمله فرهنگی و اقتصادی است که نیاز به همراهی همه دستگاه‌ها به ویژه اصحاب رسانه و صدا و سیما دارد.

وی همچنین اعلام کرد: همه مرخصی‌ها تا پایان هفته به دلیل اجلاس لغو است و همه باید تمام وقت و با تمام امکانات در خدمت اجلاس باشند.

فرماندار شهرستان رشت گفت: به رغم محدودیت‌های منابع مالی، به کمک نمایندگان مجلس، از محل متمم اعتبارات ابلاغی، ۱۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سر فصل آب و راه به اعتبارات قبلی شهرستان افزوده شده که امیدوارم نتایج خوبی برای استان داشته باشد.

میرغضنفری بر برگزاری هر چه با شکوه برنامه‌های هفته بسیج نیز تاکید کرد.

محمدرضا احمدی سنگری، نماینده مردم رشت و خمام نیز در این نشست خواستار ادامه روند بهسازی محل دفن پسماند سراوان، توجه به رودخانه سپیدرود و رفع آلودگی دو رودخانه گوهر رود و زرجوب رشت شد و گفت: مشکل این دو رودخانه آلوده جهان با ساخت تصفیه خانه قابل حل است و هم اکنون لوله گذاری انجام شده، اما نیازمند تسریع در روند ساخت تصفیه خانه‌های بیمارستانی و شهر صنعتی رشت هستیم، برای آرامستان‌ها هم باید تصفیه خانه فاضلاب در نظر گرفته شود.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر لایروبی آب بندان‌ها با توجه به کاهش بارندگی و رفع کمبود آب کشاورزی و آشامیدنی گفت: در آب آشامیدنی دچار بحران هستیم و اخیرا دو پروژه را با دریافت مجوز وزیر راه و سازمان برنامه و بودجه تغییر دادیم، اولین پروژه انتقال آب از میدان جانبازان به کوچصفهان و لولمان است که اجرای آن را به آب منطقه‌ای داده‌ایم که به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و پروژه دوم انتقال آب از حسن رود به زیباکنار است که در هر دو پروژه روستا‌های اطراف را پوشش می‌دهد و انتظار داریم شرکت آبفا داخل روستا‌ها را لوله گذاری کند، ضمن اینکه اجرای پروژه لاکان به پبربازار هم نیاز به تسریع روند دارد.

وی در خصوق پرداخت فوق العاده خاص مصوبه مجلس به کارمندان به دلیل شرایط سخت هم گفت: به رغم تصویب مجلس و شورای حقوق و دستمزد و ابلاغ دولت، دستگاه‌ها به دلیل نداشتن اعتبار و قدرت پرداخت، در شرایط اقتصادی کنونی، فعلا این افزایش حقوق را انجام نداده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان هم در این نشست گفت: در استان گیلان ۹ هزار هکتار آب‌بندان وجود دارد که ظرفیت بهره‌برداری آن حدود یک و نیم میلیون متر مکعب آب برآورد می‌شود.

وحید خرمی افزود: آب‌بندان‌ها با ارتفاع یک متر، توان آبیاری ۱۰ تا ۱۲ هکتار زمین کشاورزی را دارند که در صورت لایروبی و افزایش ارتفاع به ۲ و نیم تا ۳ متر، ظرفیت آبیاری تا حدود ۳۰ هزار هکتار افزایش خواهد یافت، اما با این حال، تنها اتکا به آب‌بندان‌ها کافی نیست و استفاده از سد سپیدرود نیز ضروری است.

وی گفت: از مجموع ۹ هزار هکتار آب‌بندان گیلان، هزار هکتار دارای خاک حاصلخیز و ارزشمند هستند که مطابق قانون، لایروبی آنها با همان خاک انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان افزود: بر اساس دستور استاندار، مقرر شد در سال زراعی جدید بدون به سرعت ۵۰۰ هکتار آب‌بندان لایروبی شود، تاکنون برای ۳۵۰ هکتار پیمانکار مشخص و عملیات در حال اجراست و برای مابقی نیز پیمانکار تعیین شده است.

وحید خرمی گفت: از ۹ هزار هکتار آب‌بندان گیلان، هزار و ۸۰۰ هکتار در شهرستان رشت قرار دارد که تاکنون ۵۵ هکتار با خاک حاصلخیز خود لایروبی شده و ۱۲۰ هکتار نیز تعیین تکلیف شده است.

وی در پایان از دهیاران و بخشداران خواست در صورت داشتن آب‌بندان‌های دارای خاک حاصلخیز، برای لایروبی با خاک همان آب‌بندان، موضوع را به این شرکت اعلام کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی هم در این نشست با اشاره به تغییر شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها گفت: به دلیل اتکای کشاورزی گیلان به سد سپیدرود، پیش از این پشت این سد بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ مترمکعب آب برای شروع سال زراعی ذخیره بود، اما در چهار سال اخیر به رغم نصف این ذخیره به دلیل کاهش بارندگی ها، با مدیریت و همدلی همه به ویژه کشاورزان در سال زراعی گذشته افزایش ۵ درصدی محصول برنج را داشتیم که نشان از رعایت تقویم زراعی از سوی کشاورزان است.

صالح محمدی افزود: برای جبران کمبود آب امسال به دلیل کاهش بارش‌ها هم باید لایروبی آب بندان را برای ذخیره آب‌های سطحی به طور جدی انجام بدهیم.

وی با بیان اینکه بر اساس اعتبارات در سال گذشته ۱۸۶ هکتار از آب بندان‌های گیلان با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار لایروبی شد، افزود: از این مقدار ۴۳ و نیم هکتار آب بندان مربوط به شهرستان رشت بود و امسال نیز ۱۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون برای لایروبی آب بندان‌ها مصوب شده که در صورت تخصیص زود هنگام پیش بینی می‌کنیم تا صد هکتار از آب بندان‌های این شهرستان را لایروبی کنیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در خصوص لایروبی انهار هم گفت: کار را شروع کردیم و منتظر تخصیص اعتبارات هستیم.

صالح محمدی افزود: برای اجرای پروژه‌های آبی- خاکی نیز آمادگی کامل داریم.

سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در این مراسم با اشاره به تقارن ایام فاطمیه و هفته بسیج گفت: در این هفته برنامه‌های متعددی از جمله عطر افشانی مزار شهدا، شرکت در دعای ندبه در مهدیه رشت و نماز جمعه در مصلای امام خمینی، تجمع اقتدار در ۵ آذر، گشت ۲ هزار و ۲۰۰ خودرویی به تعداد شهدای رشت، رزمایش دیدار و تجلیل از خانواده‌های شهدای بسیجی، پیاده روی جامعه کارگری در مسیر شهرک صنعتی تا محل اصابت موشک‌های دفاع مقدس ۱۲ روزه، روضه‌های خانگی و نمایش آیینی بانوی بی نشان، برگزاری تجمع فاطمی در میدان شهدای ذهاب یا شهرداری رشت و تشییع ۷ شهید گمنام از سپاه ناحیه مرکزی رشت تا محل تجمع فاطمی است.