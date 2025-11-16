به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده قاچاق ۲۸ دستگاه ماینر در اجرای جمع آوری دستگاه‌های ماینر غیر مجاز و با گزارش نیروی انتظامی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: این پرونده به ارزش سه میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اهواز رسیدگی شد.

طیبی اظهار داشت: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت سه میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.