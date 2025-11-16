به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، موسی منصوری گفت: پرونده قاچاق ۷۷۶ لیتر نفتگاز به ارزش ۵۲ میلیون و ۳۳۹ هزار ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی اهواز افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متهم ردیف اول را به پرداخت ۸۸۶ میلیون و ۶۱۶ هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد.

منصوری گفت: شعبه متهم ردیف دوم را به پرداخت ۷۰۳ میلیون و ۵۶۷ هزار ریال جزای نقدی محکوم و متخلفان در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال محکوم شدند.

رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی اهواز افزود: ماموران نیروی انتظامی حین گشت و کشف سوخت به ظن قاچاق، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.