به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد گفت: پرونده قاچاق میوه آوکادو به ارزش یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اردکان رسیدگی شد.

منصور انصاری افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

انصاری گفت: شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از کالا‌های کشف شده، یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم، که حکم صادره اجرا و پرونده مختومه شد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، پلیس آگاهی شهرستان اردکان در ایست و بازرسی از خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو پارس به ظن داشتن کالای قاچاق توقیف، که تعداد ۶۸ بسته میوه آوکادو قاچاق را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.