جریمه سه میلیارد ریالی برای قاچاقچی آوکادو در اردکان
قاچاقچی میوه آوکادو در شهرستان اردکان علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جریمه سه میلیارد ریالی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد گفت: پرونده قاچاق میوه آوکادو به ارزش یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اردکان رسیدگی شد.
منصور انصاری افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
انصاری گفت: شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از کالاهای کشف شده، یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم، که حکم صادره اجرا و پرونده مختومه شد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، پلیس آگاهی شهرستان اردکان در ایست و بازرسی از خودروهای عبوری از یک دستگاه خودرو پارس به ظن داشتن کالای قاچاق توقیف، که تعداد ۶۸ بسته میوه آوکادو قاچاق را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.