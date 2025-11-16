به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در دور برگشت که به میزبانی فسا برگزار شد، تیم خانه بسکتبال قم کار خود را با یک پیروزی آغاز کرد و آینده‌سازان فسا را با نتیجه ۶۲–۸۴ شکست داد ولی در گام دوم برابر شهرداری خمینی‌شهر با نتیجه ۹۰–۷۵ تن به شکست داد و در دیدار پایانی نیز در یک بازی نزدیک ۸۳–۸۰ برابر پایش‌پارت شاهرود مغلوب شد.

پیش از این، نماینده قم در دور رفت به میزبانی خمینی‌شهر عملکردی درخشان داشت و هر سه دیدار را با پیروزی پشت‌سر گذاشته بود.

در پایان رقابت‌های این مرحله شهرداری خمینی‌شهر با ۱۱ امتیاز صدرنشین شد و خانه بسکتبال قم با ۱۰ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد. تیم‌های پایش‌پارت شاهرود و آینده‌سازان فسا نیز به ترتیب سوم و چهارم شدند.