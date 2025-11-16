به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان بختگان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ تیمور کاظمی افزود: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند و موفق شدند ۲ سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی بختگان با بیان اینکه متهمان در بازجویی به ۱۵ فقره سرقت احشام اعتراف کردند گفت: سارقان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.