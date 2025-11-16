با آمدن فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی، رئیس گروه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به خطرات ناشی از استفاده نادرست از بخاری هشدار داد

خانه گرم، اما امن؛ توصیه‌های ساده برای پیشگیری از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با آمدن فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی، رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به خطرات ناشی از استفاده نادرست از بخاری و آبگرمکن‌های گازی هشدار داد و بر رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از مسممیت با گاز مونواکسید کربن تأکید کرد.

بهنام لشگرآرا با بیان اینکه گاز مونواکسید کربن، گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که بر اثر احتراق ناقص سوخت تولید می‌شود، گفت: این گاز به دلیل نداشتن بو و رنگ، به‌راحتی قابل تشخیص نیست و می‌تواند در مدت کوتاهی موجب بی‌هوشی و حتی مرگ شود.

آبگرمکن نباید در حمام نصب شود

وی افزود: آبگرمکن نباید در حمام نصب شود و هنگام استفاده از وسایل گازسوز باید از وجود دودکش استاندارد و تهویه مناسب در محیط اطمینان حاصل کرد؛ همچنین داغ بودن دودکش در زمان روشن بودن بخاری یا آبگرمکن، نشانه سلامت مسیر خروج دود است.

مسیر دودکش‌ها باید قبل از روشن کردن وسایل گرمایشی کنترل شود

رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اینکه مسیر دودکش‌ها باید قبل از روشن کردن وسایل گرمایشی کنترل شود، ادامه داد: دودکش باید حداقل یک متر از سطح بام و دیوار جانبی فاصله داشته باشد و حتماً مجهز به کلاهک H شکل باشد تا از برگشت گاز به داخل خانه جلوگیری شود.

به گفته مهندس لشگرآرا، استفاده از بخاری‌های بدون دودکش یا وسایل گرمایشی معیوب از مهم‌ترین علل بروز حوادث مسمومیت است و نصب یا تعمیر این وسایل باید تنها توسط افراد متخصص انجام شود.

رنگ شعله بخاری یا اجاق گاز باید آبی باشد

وی افزود: رنگ شعله بخاری یا اجاق گاز باید آبی باشد؛ در صورت تغییر رنگ شعله به زرد یا نارنجی، احتمال نقص در سوخت‌رسانی یا کمبود اکسیژن وجود دارد که در این موارد باید دستگاه فوراً خاموش شود.

مهندس لشگرآرا با اشاره به اینکه نباید تمامی منافذ جریان هوا در منزل به‌ویژه در اتاق خواب مسدود شود، گفت: تأمین جریان هوای تازه، برای احتراق کامل و جلوگیری از تجمع گاز‌های خطرناک ضروری است.

علائم مسمومیت با گاز مونواکسید کربن

رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز علائم اولیه مسمومیت با گاز مونواکسید کربن را سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف، خواب‌آلودگی و بی‌قراری عنوان کرد و افزود: در صورت مشاهده این علائم در اعضای خانواده باید فوراً در‌ها و پنجره‌ها باز، فرد مسموم به فضای باز منتقل و با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.

وی یادآور شد: کودکان، سالمندان و زنان باردار از جمله گروه‌های حساس در برابر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن هستند و حتی در موارد خفیف باید برای دریافت اکسیژن و مراقبت‌های پزشکی به مراکز درمانی منتقل شوند.

مهندس لشگرآرا در پایان یادآور شد: کنترل مسیر دودکش‌ها، اطمینان از سلامت وسایل گازسوز و استفاده از تجهیزات استاندارد، بهترین و مؤثرترین راه پیشگیری از حوادث مرگبار ناشی از گازگرفتگی در فصل سرما است.