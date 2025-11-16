پخش زنده
با نگاه توسعهمحور فدراسیون مرحله نخست تجهیزات خانه تخصصی وزنهبرداری به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان به بوکان اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در پی برگزاری موفقیتآمیز مسابقات پاورلیفتینگ کشوری، رئیس اداره ورزش و جوانان با همراهی روسای هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام و وزنه برداری شهرستان بوکان با فرماندار این شهرستان دیدار کردند.
روسای هیأت ضمن قدردانی از حمایتهای همهجانبه فرمانداری در روند برگزاری مسابقات کشوری، گزارشی از توانمندیها و ظرفیتهای شهرستان بوکان برای میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی ارائه کردند.
در این نشست اعلام شد که بر اساس رایزنیهای انجامشده با فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و همچنین سید محمود دهقانیان، رئیس انجمن پاورلیفتینگ کشور، مقدمات لازم برای برگزاری مسابقات در سطح بینالمللی به میزبانی بوکان فراهم شده است.
در این دیدار؛ رئیس هیأت وزنه برداری بوکان با قدردانی از حمایتهای دکتر سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنهبرداری کشور و دکتر بابک مرادزاده رئیس هیات وزنهبرداری آذربایجان غربی اعلام کرد؛ با نگاه توسعهمحور فدراسیون، فاز نخست تجهیزات خانه تخصصی وزنهبرداری به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان به بوکان تخصیص یافته و طبق توافق انجامشده، تجهیزات باقی مانده طی چند فاز دیگر به شهرستان اهدا خواهد شد.
در ادامه فرماندار بوکان با تأکید بر اهمیت راهاندازی این مجموعه تخصصی گفت؛ توجه فدراسیون وزنهبرداری کشور به شهرستان بوکان یک فرصت ارزشمند برای توسعه ورزشهای پایه و قهرمانی است.
خشایار صنعتی افزود: بوکان از گذشته ظرفیتهای کمنظیری در رشتههای قدرتی داشته و قطعاً در کنار شما از ایجاد پایگاه تخصصی وزنهبرداری و ساماندهی زیرساختهای مرتبط پشتیبانی خواهیم کرد. این حرکت میتواند مسیر رشد وزنهبرداری شهرستان را متحول نماید.
در پایان، رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان، با قدردانی از نقشآفرینی فرمانداری در پیشبرد اهداف ورزشی، همراهی و حمایت دستگاههای اجرایی را عامل کلیدی در ارتقای جایگاه ورزشی شهرستان دانست.
در این دیدار و طی حرکتی نمادین با اهدای لوح سپاس از حمایتهای همه جانبه فرماندار و معاون سیاسی-اجتماعی فرمانداری بوکان در حمایت از ورزش شهرستان و برگزاری این مسابقات تجلیل و تقدیر شد.