معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، اعلام کرد حقوق دانشجویان رزیدنت بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و یک رزیدنت متأهل هم‌اکنون ۳۳ میلیون تومان دریافت می‌کند، ضمن اینکه حقوق دانشجویان پی‌اچ‌دی نیز امسال ۵۰ درصد افزایش یافته است، هرچند برخی هنوز رضایت کامل ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه نشست با اعضای فراکسیون دانشگاهیان، آموزش عالی و آینده‌پژوهی مجلس درباره اعتراض افزایش حقوق دانشجویان رزیدنت و PhD، گفت: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد بوده است، اما امکانات، تجهیزات و ساختار‌های آموزشی متناسب با این رشد نبوده و منابع کافی نیز تخصیص نیافته است. با این حال، وزارتخانه تلاش می‌کند، این مشکلات را رفع کند.

این مقام مسئول در وزارتخانه بهداشت و درمان پزشکی در ادامه، افزود: به همین دلیل با مشکلاتی از جمله کمبود تجهیزات و محدودیت در خوابگاه‌های دانشجویی مواجه هستیم. برای مثال، در دانشگاه‌های تهران حدود ۲ هزار تخت خوابگاهی اجاره شده است که تأمین این منابع فشار مالی زیادی برای وزارتخانه ایجاد می‌کند.

دانشکده‌های اقماری نیازمند تصمیم عاجل برای حفظ کیفیت آموزش هستند

حبیبی با بیان اینکه امیدواریم نمایندگان مجلس به مسئله کمبود تجهیزات در دانشگاه‌های علوم پزشکی توجه ویژه‌ای داشته باشند، تصریح کرد: لازم است به وضعیت دانشکده‌های اقماری که تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم و بهداشت هستند نیز رسیدگی شود. برخی از این دانشکده‌ها نیازمند تصمیم‌گیری عاجل و دور از مسائل حاشیه‌ای سیاسی و شهری هستند تا کیفیت آموزش پزشکی کاهش نیابد و شرایط مطلوب برای دانشجویان فراهم شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درباره حقوق دانشجویان رزیدنت و PhD، گفت: دانشجویان رزیدنت به‌طور همزمان در بخش درمانی فعالیت می‌کنند و برخی از آنها ماهانه ۱۰ شب کشیک دارند. با این وجود، طی یک سال گذشته حقوق رزیدنت‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ برای مثال، یک رزیدنت متأهل هم‌اکنون ۳۳ میلیون تومان دریافت می‌کند، در حالی که سال گذشته این میزان ۱۷ میلیون تومان بود.

وی ادامه داد: دانشجویان پی‌اچ‌دی نیز خواستار افزایش حقوق هستند و برای این گروه امسال افزایش ۵۰ درصدی حقوق در نظر گرفته شده است، هرچند با توجه به پایه حقوقی پایین، هنوز برخی از دانشجویان رضایت کامل ندارند.

حبیبی با اشاره به بررسی انجام شده درباره سختی کار رزیدنت‌ها افزود: به عنوان معاون دانشجویی نمی‌توانم سختی کار دانشجویان پزشکی و زمان سپری شده در بیمارستان را با دانشجویان پی‌اچ‌دی مقایسه کنم. این موضوع به معنی کم‌توجهی به دانشجویان PhD، نیست؛ اما فرصت و زمان فعالیت آنها نسبت به دانشجویان دستیار پزشکی بیشتر است.

تلاش برای درآمدزایی دانشجویان پی‌اچ‌دی

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم دانشجویان پی‌اچ‌دی با شرکت در پروژه‌های تحقیقاتی و بهره‌مندی از منابع مرتبط، امکان کسب درآمد داشته باشند تا رضایت همه دانشجویان تأمین شود. وزارت بهداشت به دغدغه‌های تمامی آنان توجه دارد و شرایطی فراهم خواهد کرد که تمامی دانشجویان، از جمله رزیدنت‌ها و دانشجویان پی‌اچ‌دی، رضایت لازم را داشته باشند.