طرح «حامی مدیریت شهری» برای حضور میدانی و نظارت مستمر وزارت کشور در روند رفع مشکلات شهرداریها در کشور در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، نماینده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در استان سمنان در دومین گردهمایی شهرداران استان سمنان گفت : برای هر استان یک «حامی مدیریت شهری» از مدیران ارشد وزارت کشور تعیین شده که با حضور میدانی و نظارت مستمر، حل مشکلات شهرداریها را پیگیری خواهند کرد.
سید محمدحسین سیفالسادات با اشاره به چهار سفر تخصصی تیم ارزیابی به شهرداریهای سمنان گفت: در این بازدیدها ۹۸ مسئله و چالش شهری احصا و دستهبندی شد.
وی افزود: این موضوعات به تفکیک به مدیران ملی، استانی و شهری ابلاغ و تحلیل شده و این گردهمایی در ادامه همین فرایند برای هماهنگی سه ضلع مدیریت شهری کشور—سازمان شهرداریها، مدیریت ارشد استان و شهرداران—برگزار شد.
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز در این نشست گفت: رسالت اصلی سازمان، پشتیبانی فنی، مالی و مدیریتی از شهرداریها بهویژه شهرداریهای کوچک و کمبرخوردار است.
کوروش امیدیپور افزود: تلاش سازمان بر این است که علاوه بر تأمین تجهیزات و ماشینآلات، برنامههای آموزشی تخصصی برای شهرداران و کارکنان شهرداریها اجرا شود تا توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش کیفیت خدمترسانی به شهروندان محقق شود.
امیدیپور تأکید کرد: تحقق رضایتمندی مردمی زمانی امکانپذیر است که شهرداریها در حوزههای مختلف مورد حمایت مؤثر قرار بگیرند و به دانش مدیریتی روز مجهز شوند.
فرجالله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در این نشست گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان تدوین بودجه سال آینده، شهرداریها باید هرچه سریعتر لایحه بودجه را برای تصویب به شورای شهر ارسال کنند.
وی افزود: در این جلسه به شهرداران توصیه شد پروژههای نیمهتمام را در اولویت قرار دهند تا منابع عمرانی پراکنده نشود و تکمیل طرحها شتاب بگیرد.
ایلیات گفت: برخی مشکلات شهرداریها با دستگاههای اجرایی در سطح استان در حال پیگیری است و مواردی که نیازمند اقدام ملی باشد به وزارت کشور منعکس خواهد شد.
رضا امینی، مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری سمنان با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جمعیت استان در شهرها سکونت دارند گفت: چهار شهر سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت استان هستند و ۱۷ شهر زیر ۵۰ هزار نفر با مشکلات متعدد مواجهاند.
او افزود: کمبود ماشینآلات، بهویژه خودروهای آتشنشانی پیشرو برای عبور از کوچهباغهای تنگ، از مشکلات جدی شهرداریهاست و هماهنگی برای تأمین این تجهیزات در حال انجام است.
امینی تأکید کرد: موضوع تأمین و تحویل کامل قیر سهمیه شهرداریها، تبدیل وضعیت کارکنان، جذب نیروی موردنیاز در آتشنشانی و همچنین درجهبندی و محلهبندی شهرداریها، از دیگر اولویتهای در حال پیگیری است. وی گفت امیدواریم طی یک ماه آینده موضوع محلهبندی شهرهای سمنان و شاهرود تعیین تکلیف شود.