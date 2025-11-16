پخش زنده
امروز: -
مرکز سلامت منشاد در شهرستان مهریز با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی در آستانه بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار شهرستان مهریز، در جریان بازدید از پروژه مرکز سلامت منشاد، از نزدیک روند ساخت این طرح مهم حوزه سلامت را بررسی کرد و از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی آن خبر داد. وی اعلام کرد که با ادامه روند فعلی، این مرکز در آیندهای نزدیک آماده بهرهبرداری خواهد شد.
عسکرزاده افزود: پروژه مرکز سلامت منشاد به همت خیر سلامت، حاج میرزا محمد دهقان منشادی، در اواخر سال ۱۴۰۳ در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع و با زیربنای ۱۲۰۰ مترمربع در دو طبقه آغاز شد. این پروژه پس از ۹ ماه ساختوساز، به گفته کارشناسان عمران، به پیشرفتی منحصربهفرد رسیده است.
در این بازدید که با حضور ائمه جمعه موقت منشاد، معاونان فرمانداری، رفیعی بخشدار مرکزی، اعضای شورای اسلامی و دهیار منشاد برگزار شد، فرماندار مهریز با ابراز رضایت از سرعت ساخت پروژه گفت: اگر روند ساخت با همین کیفیت ادامه پیدا کند، در آیندهای نزدیک شاهد افتتاح و بهرهبرداری این مرکز سلامت خواهیم بود.
عسکرزاده همچنین از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درخواست کرد برای تکمیل ساختمان و تأمین تجهیزات پزشکی و درمانی مورد نیاز، خیر پروژه را تنها نگذارند تا مرکز سلامت منشاد هرچه سریعتر آماده خدمترسانی شود.
مرکز سلامت منشاد دارای بخشهای مختلفی از جمله سه واحد زیست پزشک، اتاقهای ویزیت پزشکان عمومی و متخصص، اتاقهای دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان، مامایی، بخش بستری زنان و مردان، خانه بهورز زن و مرد، مشاوره، بهداشت محیط، واکسیناسیون و تزریقات، سالن اجتماعات و داروخانه است. با بهرهبرداری از این مرکز، تمامی روستاهای دهستان میانکوه از خدمات درمانی آن بهرهمند خواهند شد.