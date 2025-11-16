با حضور ۴۰ کارآموز وکالت؛
آیین ادای سوگند کارآموزان وکالت در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مراسم تحلیف ۴۰ وکیل پایه یک امروز در استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس کانون وکلای دادگستری استان با بیان اینکه این افراد پس از گذراندن ۱۸ ماه دوره کارآموزی و موفقیت در آزمون تخصصی، رتبه لازم را کسب کردهاند، افزود: طی این مراسم، احکام وکالت به کارآموزان واجد شرایط اعطا شد.
کوروش قنبری با اشاره به اینکه هماکنون ۸۰۰ وکیل در استان فعالیت میکنند، اظهار داشت: با صدور پروانه برای پذیرفتهشدگان جدید، شمار وکلای استان به ۹۰۰ نفر خواهد رسید.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان ورود نیروهای جوان و متخصص به عرصه وکالت را اقدامی مهم در مسیر تحقق عدالت دانست و گفت: حضور وکلای توانمند، پشتوانهای برای نظام قضایی و تقویت اعتماد عمومی به شمار میرود.