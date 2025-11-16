از ۲۷ آبان؛
اختتامیه جشنواره تئاتر لرستان در بروجرد
اختتامیه جشنواره تئاتر لرستان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۲۷ تا۲۹ آبان در بروجرد برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ اعظم روانشاد، در مراسم رونمایی از پوستر سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بروجرد برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تأکید کرد: این جشنواره با همراهی هنرمندان مردمی و حمایت مسئولان محلی، نمادی از عدالتمحوری و انسجام فرهنگی در استان خواهد بود.
روانشاد با اشاره به نظم، انسجام و همگرایی حاکم بر جشنواره سیوهفتم تئاتر لرستان افزود: این جشنواره ۲۷ تا ۲۹ آبان ماه به میزبانی بروجرد برگزار میشود.