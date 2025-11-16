افتتاح خط تولید جدید در حوزه صنعت برق
خط تولید جدید کابلهای فشار ضعیف و خودنگهدار در یکی از واحدهای تولیدی قزوین به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ این اقدام در راستای توسعه صادرات به بازارهای عراق و افغانستان انجام شده و گامی مهم در مسیر ارتقای توان صنعتی منطقه به شمار میرود.
رستمی، مدیرکل صمت استان در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای موجود گفت: امکان تولید بهینه و محصولات مورد نیاز کشور در این مجموعه فراهم شده است.
به گفته او، قدمت صنعت برق در استان بالاست و هماکنون ۲۰ واحد تولیدی با ظرفیت ۴۰۰ تن و ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی فعال هستند.
مدیرکل صمت استان گفت: تغییرات تکنولوژی بسیار سریع است و تنها واحدهایی میتوانند در این مسیر باقی بمانند که توان تطبیق داشته باشند. بازسازی واحدهای فرسوده نیز با کمک سازمان گسترش و نوسازی آغاز شده است.
مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی استان هم اظهار داشت: بهروز شدن یکی از مشکلات واحدهای صنعتی است. برخی شرکتها در شهرکهای صنعتی هنوز بهروز نشدهاند و این موضوع دغدغه جدی ماست.
احمدپور، معاون سیاسی استاندار هم گفت: همه پای صنعت استان هستیم و پا به پای صنعتگران از چالشها بیرون آمدهایم.
او تأکید کرد که فرصتهای خوبی برای توسعه و پیشرفت در حال شکلگیری است.