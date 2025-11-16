راهیابی ۱۸ اثر به جشنواره تئاتر لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ پژمان شاهوردی گفت:سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر لرستان با حضور ۱۸ اثر منتخب از شهرستان‌های استان در روزهای ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه جاری در بروجرد برگزار خواهد شد.

دبیر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر لرستان با اشاره به ارسال ۶۰ اثر به دبیرخانه جشنواره افزود: ۱۸ نمایش به مرحله ی نهایی راه یافتند که در دو بخش خیابانی و صحنه‌ای اجرا خواهند شد.



