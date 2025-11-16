راهیابی ۱۸ اثر به جشنواره تئاتر لرستان
سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان با حضور ۱۸ گروه از ۲۷ تا ۲۹ آبان در بروجرد برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ پژمان شاهوردی گفت:سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان با حضور ۱۸ اثر منتخب از شهرستانهای استان در روزهای ۲۷ تا ۲۹ آبانماه جاری در بروجرد برگزار خواهد شد.
دبیر سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان با اشاره به ارسال ۶۰ اثر به دبیرخانه جشنواره افزود: ۱۸ نمایش به مرحله ی نهایی راه یافتند که در دو بخش خیابانی و صحنهای اجرا خواهند شد.
وی بیان کرد:همزمان با برگزاری این جشنواره پنج کارگاه آموزشی در حوزه ی بازیگری و نقد تئاتر با حضور هنرمندان برجسته کشور برگزار می شود.
شاهوردی با اشاره به بزرگداشت استاد فرشید صمدیپور به پاس سالها تلاش در عرصه تئاتر استان لرستان و کشور گفت:در مراسم اختتامیه از خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه هم تجلیل میشود.