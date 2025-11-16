فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت: دو شکارچی متخلف که در تالاب مره اقدام به شکار پرندگان مهاجر کرده بودند، دستگیر و دو رشته تور شکار پرندگان نیز در این تالاب کشف و تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا عابدی مقدم گفت: با حضور دسته‌های بزرگ پرندگان مهاجر در تالاب مره قم از ابتدای پاییز، گشت و کنترل محیط بانان استان در این زیستگاه ارزشمند با هدف پیشگیری و برخورد با متخلفان شکار و صید افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در جریان گشت و کنترل تالاب مره در روز گذشته، دو شکارچی متخلف توسط محیط بانان شناسایی و دستگیر شدند، افزود: این دو شکارچی سه قطعه اردک سرسبز را شکار کرده بودند که به همراه دو سلاح ساچمه زنی و تعدادی گلوله، دوربین شکاری و ادوات شکار از این شکارچیان متخلف کشف و ضبط د.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به جلوگیری از شروع به شکار دو نفر شکارچی دیگر در تالاب مره، از برخورد قاطعانه با هرگونه اقدام به شکار و صید در تمامی زیستگاه‌های طبیعی استان خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود از تخلفات صید و شکار، نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی را با شماره تلفن ۱۵۴۰ و ۳۲۶۰۲۹۸۱ در میان بگذارند.